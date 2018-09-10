Кабмин предлагает ВР освободить от призыва украинцев-работников международных организаций

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект No9046 "О внесении изменения в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно освобождения от призыва на военную службу по мобилизации граждан Украины, которые работают в международных организациях". Проект был внесен в ВР 5 сентября 2018 года.

В пояснительной записке отмечается, что с началом проведения антитеррористической операции на востоке встал вопрос выполнения обязательств по освобождению граждан Украины, которые работают в международных организациях, членом которых является Украина, и их представительствах на территории Украины, от выполнения воинского долга на время их пребывания в трудовых отношениях с этими организациями.

Поэтому проектом предлагается закрепить в национальном законодательстве иммунитет, предусмотренный международными договорами для персонала международных организаций путем предоставления временной отсрочки от призыва гражданам Украины, которые работают в международных организациях, членом которых является Украина, и их представительствах на территории Украины, во избежание перерыва в осуществлении деятельности этими организациями.

Добавим, 6 сентября проект закона был направлен в комитет на рассмотрение.

Напомним, в мае Рада приняла за основу проект по посредничеству в трудоустройстве за рубежом, однако в сентябре нардепы вернули его на повторное второе чтение.

Как писало РБК-Украина, парламент ратифицировал соглашения относительно трудоустройства членов семей дипломатов с Германией, Швейцарией и Португалией.