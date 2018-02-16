Кабмин предложил запретить российское ПО на объектах критической инфраструктуры

Кабинет министров подал в Верховную Раду проект изменений к закону Украины "О санкциях". Проект зарегистрирован под номером 8042.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, для неотложного и эффективного реагирования на угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины необходимо запрещать или ограничивать использование программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций иностранного производства. Однако на законодательном уровне введение именно таких секторальных санкций не урегулировано.

Целью законопроекта является законодательное урегулирование возможности введения секторальных (без определения круга лиц) санкций по запрету или ограничению использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций, разработанного/изготовленного субъектами хозяйствования государства- агрессора, к которому применены санкции.

Согласно закону "О санкциях", решение о применении секторальных санкций принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины, вводится в действие указом президента Украины и утверждается в течение 48 часов со дня издания указа президента Украины постановлением Верховной Рады.

На этой неделе США, Великобритания и Австралия обвинили Россию в обвинили Россию в организации одной из самых масштабных кибератак в истории, когда РФ в июне 2017 года использовала вирус NotPetya. В результате атаки в Украине были выведены из строя до 10% частных, правительственных и корпоративных компьютеров.