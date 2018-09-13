Кабмин провел закрытое заседание с представителями НАТО

В четверг, 13 сентября, состоялось закрытое заседание Кабинета министров Украины относительно координации евроатлантической интеграции Украины, в котором приняли участие представители НАТО, сообщает РБК-Украина.

По полученным данным, на заседание прибыл заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес.

Он рассказал, что во время заседания обсуждался ряд вопросов относительно сотрудничества Украины и альянса.

"Очень много важных вопросов обсудили сегодня. В частности, что касается непосредственно этой встречи комиссии по координации евроатлантической интеграции Украины", - заявил Альваргонсалес.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что представители НАТО впервые принимали участие в комиссии в Киеве.

"Эта комиссия функционирует как межведомственный орган для взаимодействия между представителями различных ведомств Украины. Сегодня впервые представители альянса принимали в нем участие, - заявила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, на заседании говорили о возможности сотрудничества Украины с Альянсом в контексте решений, которые были приняты на саммите НАТО в Брюсселе.

"Сегодня на нашем заседании речь шла о том, как мы можем обеспечить готовность Украины к членству в альянсе. Мы также уделили внимание програмам, которые у нас есть во взаимодействии с альянсом, начиная от программы профразвития, программы "Наука ради мира и безопасности", программы по трастовых фондов", - резюмировала украинский дипломат.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Верховная Рада Украины должна проголосовать в первом чтении за президентский проект закона No9037 "О внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины на членство в НАТО и Евросоюз" в четверг, 20 сентября.