Кабмин разорвал соглашение об экономическом сотрудничестве с РФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству иностранных дел проинформировать правительство России о решении Кабмина прекратить договор об экономическом сотрудничестве.

Кабинет Министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Об этом на заседании правительства 21 марта заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Гройсман поручил Министерству иностранных дел проинформировать правительство России о решении Кабмина.

О намерении разорвать соглашение премьер заявил на прошлой неделе, 14 марта.

Программа экономического сотрудничества между Украиной и РФ на 2011-2020 годы была утверждена 7 июня 2011 года.