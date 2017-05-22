Кабмин решил ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу

Кабинет министров Украины отказался от планов реорганизовать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу и решил ее ликвидировать

Функции СЭС будут переданы Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, говорится в постановлении правительства No348 от 29 марта, обнародованном 22 мая.

Согласно комментарию к постановлению на сайте Кабмина, указанное решение принято во исполнение постановления Киевского апелляционного административного суда от 8 февраля 2016 года, который отменил решение правительства о реорганизации Госсанэпидемслужбы путем ее присоединения к Держпродспоживслужбы.

В то же время отмечается, что дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразным, поскольку в настоящее время выполнения ее функций обеспечивают Министерство здравоохранения, Государственная служба по труду и Держпродспоживслужба.

Поэтому правительство приняло решение о ликвидации Госсанэпидслужбы и создание соответствующей ликвидационной комиссии.

Напомним, что в 2015 году Министерство здравоохранения предлагало ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины. Ее присоединили к новой Госслужбы по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей вместе с Госветслужбой и Госпотребзащитой.

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