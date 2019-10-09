Кабмин согласовал назначение глав Одесской, Тернопольской и Харьковской ОГА

Кабинет министров Украины одобрил проекты указов президента о назначении глав Одесской, Тернопольской и Харьковской областных государственных администраций.

Согласно сообщению пресс-службы Кабмина в среду, правительством рассмотрены проекты указов президента о назначении руководителей областных и районных государственных администраций.

Среди них - предложения о назначении на должность главы Одесской ОГА Максима Куцего, главы Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля, главу Харьковской ОГА - Алексея Кучера.