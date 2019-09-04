Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА - депутат

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Только что Кабинет Министров Украины принял решение о согласовании увольнения Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. По моему мнению, это наступление на местное самоуправление и очень неправильное решение", - отметил он.

Как сообщал Укринформ, 24 июля Кабинет министров получил письмо от Офиса Президента с просьбой направить представление на увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Однако тогдашнее правительство Владимира Гройсмана отказался рассматривать увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

Конституционный суд в 2003 году определил, что Президент обязан назначать на должность председателя КГГА избранного киевлянами мэра.

"Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только человек, избранный Киевским городским головой, который Президентом Украины назначается председателем Киевской городской государственной администрации", - говорится в решении КС.