Гройсман внес предложение правительства о сокращении численности районных государственных администраций

Кабмин сократит количество чиновников в госадминистрациях. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман сообщил, что внес предложение правительства о сокращении численности районных государственных администраций в Украине на 50%.

"Фактически сегодня встал вопрос о том, чтобы оптимизировать численность государственных чиновников, работающих на территориях. Я внес предложение правительства о сокращении численности районных государственных администраций в Украине на 50%. С 1 января 2020 года. Но за исключением социальных служб и за исключением двух регионов - Донецкая и Луганская области", - говорится в сообщении.

Также премьер отметил, что в одних регионах страны ситуация с объединением лучше, в других "мешают чиновники на местах".

"Сегодня выносим на рассмотрение вопрос оптимизации количества райгосадминистраций на 50% за исключением соцслужб и двух регионов - Донецкой и Луганской областей", - написал Гройсман в Twitter.

Напомним, ранее Гройсман анонсировал назначение новых глав областных государственных администраций. 10 июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех глав областных государственных администраций.

