Кабмин создал комиссию популяризации Украины во главе с министром информполитики

Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам популяризации Украины во главе с министром информационной политики.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Секретарем комиссии назначен государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко.

Всего в состав комиссии входит 8 представителей государственных органов, 2 советника премьер-министра, 2 представителя предприятий, учреждений и организаций и 5 представителей общественных организаций, которые содействуют популяризации Украины в мире и продвижению ее интересов в международном информационном пространстве.

Согласно положению, комиссия является временным консультативно- совещательным органом Кабмина, задачами которого является: содействие в совершении мер по реализации концепции популяризации Украины, рассмотрение вопросов, связанных с формированием позитивного имиджа Украины в мировом информпространстве, а также координация между ведомствами в данных вопросах.

Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение комиссии осуществляется Министерством информационной политики.

Как сообщалось, 31 мая министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

