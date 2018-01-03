Кабмин Украины утвердил изменения в положение о Минздраве

Кабинет Министров Украины внес изменения в положение о Министерстве здравоохранения Украины с целью урегулирования вопроса относительно разграничения полномочий министра здравоохранения и государственного секретаря Минздрава. Соответствующее постановление, принятое правительством 27 декабря, обнародовано на сайте Кабмина.

Из мероприятий, которые осуществляет ведомство с целью организации своей деятельности исключено положение о формировании кадрового резерва.

Положение о Минздраве дополнено пунктами, регулирующими полномочия руководителя государственной службы при министерстве, который является высшим должностным лицом из числа государственных служащих Минздрава, подконтрольным и подотчетным министру. МОЗ определило предельные цены для препаратов по программе "Доступные лекарства"

Среди функций госсекретаря Минздрава - организация работы аппарата министерства, обеспечение подготовки предложений относительно выполнения заданий ведомства, контроль выполнения аппаратом Минздрава Конституции и законов Украины, актов президента, Кабмина, приказов самого ведомства, поручений министра и его заместителей.

Руководитель государственной службы министерства также готовит план работы ведомства, обеспечивает реализацию государственной политики относительно государственной тайны, запрашивает информацию, необходимую для выполнения заданий, возложенных на Минздрав, представляет его в гражданско-правовых отношениях, назначает и увольняет госслужащих аппарата Минздрава, а также работников аппарата.

Как сообщалось, в октябре 2017 года в результате повторного конкурса на должность госсекретаря Минздрава его победителем стал А.Янчук.

Телеграф.com.ua

https://telegraf.com.ua/