Кабмин установил квоту для иммиграции в Украину в 4 тысячи человек на 2017 год

Кабинет министров Украины установил квоту для иммиграции иностранцев и лиц без гражданства в Украину на 2017 год в 3963 человека. Об этом говорится в распоряжении правительства на "Урядовом портале".

Сообщается, что к категориям иммигрантов, которым разрешение на постоянное проживание в Украине предоставляется в пределах установленной квоты, относятся деятели науки и культуры, высококвалифицированные специалисты, лица, которые осуществили инвестицию в экономику Украины на сумму не менее 100 тыс. долларов, а также лица, которые являются родственниками граждан Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде сегодня после часа вопросов к Кабмину пройдет торжественное заседание.