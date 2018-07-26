Кабмин уволил двух заместителей министра финансов

Кабинет министров уволил заместителей министра финансов Юрия Буцу и Сергея Марченко. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 26 июля, передает "Интерфакс-Украина".

"Уволили Буцу и Марченко", - сообщил агентству вице-премьер-министр Павел Розенко.

Буца был назначен заместителем министра по вопросам европейской интеграции с начала мая 2016 года, а до этого занимал должность члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

В Минфине он курировал вопросы долговой политики, сотрудничества с международными организациями и управления европейской интеграцией.

Марченко был назначен замминистра в конце мая 2016 года. Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики.

В его ведении были департаменты финансов промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.

Напомним, 7 июня Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов Украины 254 голосами нардепов. Исполняющим обязанности министра финансов Кабмин назначил Оксану Маркарову. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что отставка Данилюка не повлияет на переговоры с международными партнерами, а назначение Маркаровой только усилит Минфин.

8 июня Данилюк сообщил, что вся его команда покидает Минфин.