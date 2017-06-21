Кабмин уволил главу Госслужбы по делам ветеранов АТО Деревянко

Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (АТО) Артура Деревянко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было одобрено на заседании правительства в среду в Киеве.

Вице-премьер-министр Павел Розенко отметил, что А.Деревянко уволен по собственному желанию.

П.Розенко подчеркнул, что А.Деревянко был назначен на данную должность по результатам конкурса с участием ветеранских организаций и призвал учесть при выборе нового руководства.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство публично обратится к ветеранским организациям с призывом принять участие в конкурсе и к Комиссии высшего корпуса государственной службы, которая и будет проводить конкурс на должность государственной службы.

Как сообщалось, с 10 сентября 2014 года Госслужбу по делам ветеранов войны и участников АТО возглавляет полковник запаса Артур Деревянко, который принимал участие в войне в Афганистане, в качестве миротворца - в операции в бывшей Югославии. А.Деревянко награжден орденом "Красного знамени", тремя орденами "Красной звезды", орденами "За заслуги" 2-й и 3-й степени.