Кабмин уволил подозреваемого в мошенничестве Грымчака

Кабинет министров Украины уволил Юрия Грымчака с должности заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Грымчака вместе с помощником Игорем Овдиенко одозревают в мошенничестве.

"Уволить Грымчака Юрия Николаевича с должности заместителя Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины согласно абзаца 4 части 2 статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти (в случае увольнения министра его заместители также увольняются со своих должностей - ред.)", - говорится в распоряжении КМУ.

Кроме Грымчака с должностей заместителей главы МинВОТ уволили еще трех чиновников: Георгия Туку, Викторию Воронину и Юсуфа Куркчи.

Напомним, Юрия Грымчака и его помощника задержали 14 августа по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов взятки. Согласно официальному заявлению, замминистра и его "помощника" взяли с поличным при получении первой части взятки в размере 480 тысяч долларов. Обоим инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах.

По данным СМИ, речь идет о лоббировании интересов застройщиков в исторической части Киева и "влиянии" на судей Верховного суда. 16 августа суд арестовал Юрия Грымчака на 60 суток с правом внесения 6 млн гривень залога.

