Кабмин уволил скандальную заместительницу Авакова Анастасию Дееву

Молодую замминистра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву, назначенную на должность со скандалом из-за голых фото в соцсетях, уволили.

Решение принял на заседании Кабмин, передают "Украинские новости" со ссылкой на вице-премьер-министра Павла Розенко.

Она сама написала заявление об отставке.

"Дееву уволили по собственному желанию", - сказал он.

Кабмин назначил Дееву замминистра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016 года. Такое решение подвергалось критике из-за возраста новоназначенной. Также в прессу попали фото Деевой в стиле "ню".

После этого заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что фотографироваться каждый может, как ему нравится, однако Дееву назначили заместителем министра МВД с нарушением процедуры. Со своей стороны Арсен Аваков заявил, что назначение Деевой прошло с учетом собеседований и проведения спецпроверки.

При этом в МВД подтвердили, что назначение Деевой происходило без конкурса.

Напомним, что гражданин России заплатил 11 миллионов за завтрак с Деевой, который выставили на аукцион.

Также мы писали, как юная заместительница Авакова устроила скандал в аэропорту из-за ручной клади.