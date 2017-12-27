Кабмин уволил скандальную заместительницу Авакова Анастасию Дееву

Молодую замминистра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву, назначенную на должность со скандалом из-за голых фото в соцсетях, уволили.
Решение принял на заседании Кабмин, передают "Украинские новости" со ссылкой на вице-премьер-министра Павла Розенко.
Она сама написала заявление об отставке.
"Дееву уволили по собственному желанию", - сказал он.
Кабмин назначил Дееву замминистра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016 года. Такое решение подвергалось критике из-за возраста новоназначенной. Также в прессу попали фото Деевой в стиле "ню".
После этого заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что фотографироваться каждый может, как ему нравится, однако Дееву назначили заместителем министра МВД с нарушением процедуры. Со своей стороны Арсен Аваков заявил, что назначение Деевой прошло с учетом собеседований и проведения спецпроверки.
При этом в МВД подтвердили, что назначение Деевой происходило без конкурса.
Напомним, что гражданин России заплатил 11 миллионов за завтрак с Деевой, который выставили на аукцион.
Также мы писали, как юная заместительница Авакова устроила скандал в аэропорту из-за ручной клади.