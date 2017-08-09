Кабмин уволил замминистра здравоохранения Сивак

Заместитель министра здравоохранения Украины Оксана Сивак подала в отставку. В среду, 9 августа, Кабинет Министров поддержал ее увольнение.

Об этом сообщается на официальной странице Минздрава в Facebook.

"Сегодня, 9 августа, Кабинет Министров Украины поддержал решение заместителя министра здравоохранения Украины Оксаны Сивак об увольнении. Оксана Сивак работала в должности заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции с сентября 2016 года... Оксана Сивак продолжит взаимодействовать с командой министерства. Мы благодарны за ее работу и желаем дальнейших успехов и новых возможностей", - сказано в сообщении.

В Минздраве уточнили, что за почти год работы Сивак в министерстве заработал Центр общественного здоровья, на базе Киевской областной клинической больницы открыли государственное тренингово-реабилитационное отделение, Правительство утвердило концепцию развития общественного здоровья в Украине и реформы службы крови, а также состоялся ряд изменений и в других важных направлениях системы здравоохранения.

Сама Оксана Сивак на своей странице в Facebook проинформировала, что уходит с занимаемой должности из-за разногласий в подходах к командной работе.

"Сегодня мой последний день в должности заместителя министра здравоохранения в составе этой команды. Сообщаю об этом, так как не хочу, чтобы это породило слухи, догадки и версии. Я ухожу из Минздрава сознательно и имею видение своего дальнейшего пути", - написала она.

Сивак отметила, что приняла подобное решение "прежде всего, из-за разногласий в подходах к командной работе и потери взаимного доверия".

Оксана Сивак работала консультантом Всемирной организации здравоохранения, куратором клинических исследований в направлениях онкологии, кардиологии, ревматологии, эндокринологии. Также она была врачом акушер-гинекологом в Центре репродуктивного здоровья Киевской городской клинической больницы No1 и координатором общественных медицинских проектов в организации "Инициатива Е +".

9 августа Кабинет Министров Украины одобрил заявление председателя правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна об увольнении.

Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" первого замминистра инфраструктуры Евгения Кравцова.

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