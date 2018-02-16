Кабмин внес в Раду законопроект об изменениях в закон об образовании

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон об образовании.

Правительство зарегистрировал законопроект No8046 (о внесении изменений в пункт раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона "Об образовании" относительно уточнения некоторых положений). Сейчас текста документа на сайте Рады нет, - сообщается на сайте парламента,

14 февраля правительство одобрило законопроект , который должен внести изменения в переходные положения закона "Об образовании" и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи на 3 года - до 2023-го. Продолжение переходного периода предлагала Венецианская комиссия.

Ранее Верховная Рада приняла закон, которым обязала преподавать на украинском языке в старшей школе с 1 сентября 2018. К старшей школы можно получать образование на языке нацменьшинств. Затем можно учить этот язык как отдельный предмет. А выкладывать учителя имеют украинский. Идея была в том, чтобы выпускники школ нормально владели государственным языком. После этого волна возмущения прокатилась по Румынии, Венгрии, Молдовы и России. Спокойно отреагировали поляки и болгары.

Венгрия заявила, что будет инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Венгрия также пригрозила санкциями и анонсировала акцию под лозунгом "самоопределения для Закарпатья". После этого 12 октября 2017 в ПАСЕ призвали Украину учесть при выполнении закона об образовании "все без исключения" рекомендации Венецианской комиссии относительно этого документа, а также внести соответствующие изменения в сам закон. Позже Венгрия наложила вето на работу декабрьской комиссии Украина - НАТО. В начале месяца 11 государств - членов раскритиковали позицию Будапешта и его ультиматумы.

Напомним, что Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия, опубликовала решение о языковых положений закона Украины "Об образовании" .

Документ содержит ряд рекомендации для Украины, но одновременно - считает, что права венгроязычных меньшинства и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмой статьи закона, то есть той, которой устанавливается язык обучения.