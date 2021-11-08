Качура рекомендуватиме кандидатуру Шуляк на посаду голови партії

Нардеп від Слуги народу Олександр Качура рекомендуватиме кандидатуру Олени Шуляк на посаду голови партії.

"Особисто я рекомендуватиму на цю позицію Олену Шуляк, яка, на мою думку, має необхідний управлінський досвід для цієї роботи", - написав він у своєму Telegram.

Качура додав, що таке рішення можуть підтримати на з'їзді партії Слуга народу, і її очолить саме Шуляк.

Речник фракції СН у Верховній Раді Юлія Палійчук зазначила, що є гідні кандидатури, здатні очолити команду та рухати її вперед. Конкретні прізвища не називаються.

У Слузі народу не відкидають, що партію може очолити жінка.

8 листопада у Слузі народу повідомили, що нинішній голова партії Олександр Корнієнко вирішив скласти повноваження. Він хоче зосередитись на реформі роботи парламенту.

У листопаді відбудеться з'їзд партії, на якому буде ротація керівництва.

За даними джерел НВ, його на посаді може змінити заступник голови фракції СН Олена Шуляк.