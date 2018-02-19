Каддафи финансировал президентскую кампанию Тимошенко - СМИ

Режим бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи финансировал президентские кампании в Украине, Франции и США.

Об этом сообщает издание Asharq Al Awsat, штаб-квартира которого находится в Лондоне.

Газета утверждает, что правительство Каддафи выделило 5 млн долларов на кампанию кандидата на выборах в США в 2004 году. Еще 4 млн евро были потрачены на кампанию Юлии Тимошенко, которая баллотировалась на выборах в Украине в 2010 году.

Близкий помощник из окружения Саифа аль Ислама - сына Каддафи - рассказал на условиях анонимности, что лично передал средства на кампанию Тимошенко.

"Я вез их в кейсе, улетев в Украину на частном самолете. Я прибыл в киевский аэропорт и передал кейс заместителю премьер-министра", - сказал собеседник.

В пресс-службе "Батькивщины" опровергли информацию, опубликованную изданием. "Пресс-служба заявляет, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в комментарии, переданном "Европейской правде".

Также сообщается, что Каддафи потратил почти 50 млн евро на финансирование президентской кампании Николя Саркози в 2007 году. А французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин, который присутствовал на встрече Саркози с Каддафи, сказал, что "цифры были гораздо выше указанной".

Саркози неоднократно отрицал, что брал деньги у Каддафи. Однако тот самый помощник сына Каддафи сказал, что присутствовал на закрытых встречах между французскими и ливийскими официальными лицами. Саркози якобы обещал улучшить отношения между Францией и Ливией в обмен на финансирование.

По данным издания, кандидат в президенты США финансировался через посредника, который был близким другом Саифа аль Ислама и официального представителя США.

"Кандидат обещал Триполи, что, если он выиграет выборы, то уберет Ливию из черных списков государств-террористов. Финансирование его кампании осуществлялось за счет перевода средств через третью страну. Соглашение между ливийцами и американцами было достигнуто после встречи в американском городе Толедо в штате Айдахо", - сообщает газета.