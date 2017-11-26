Как друзья Путина между собой делили "ЛНР"

Происходящее в "мордоре" и его филиале на Донбассе интересует только как влияние на российскую агрессию против Украины.

И здесь наблюдается несколько нюансов, которые стоит подчеркнуть.

Об этом специально для Politeka пишет аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.

Он объясняет, что политическое управление самопровозглашенными республиками осуществляет Владислав Сурков, который же эту людоедскую схему изобретал. А практическим командованием занимаются российские военные, используя любые средства - от взрывчатки до гранатомета. Соответственно, главы фейковых республик и прочие назначенцы - это парафия Суркова. А местные силовики - под колпаком военных, в первую очередь ГУР российского Генштаба.

И с учетом того, что Владислав Сурков сейчас ведет жизненно важные для недоимперии переговоры о геополитическом урегулировании с представителем США Куртом Волкером, вроде бы у него и должен быть общий руль ОРДЛО. Тем более что в РФ разворачивается дебил-шоу под названием "Если не Путин, то конец света". И в рамках этого шоу было организовано селекторное совещание недоимператора с вождями фейковых республик Захарченко и Плотницким - чистый совдеповский партхозактив. Только не на тему урожая, а как бы по обмену пленными, что, по замыслу, создавало бы у мира впечатление гуманизма и договороспособности Кремля.

"Понимаете, Кремлю необходимы тишь, гладь и полная управляемость ОРДЛО. А тут сурковский Плотницкий увольняет шойгувского Корнета, но тот никуда не уходит и в ответку обещает арестовать Плотницкого с его окружением. А сурковский же Захарченко отправляет военную помощь не классово близкому Плотницкому, а чуждому Корнету...", - поясняет политтехнолог.

Напомним, накануне отстраненный от должности "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет отказался повиноваться покинуть свой пост и опубликовал видеообращение, в котором заявил, что окружение Плотницкого является на самом деле агентами Украины".

Источник: Politeka