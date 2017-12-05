Как Генпрокурор Луценко выступал в парламенте (полное видео)

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Стороны конфликта на Донбассе не определились с датой обмена удерживаемых лиц
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В Гааге рассматривают возможность квалифицировать действия РФ на Донбассе как международный конфликт
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Посол США анонсировал новый раунд переговоров Волкера и Суркова
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Украина ошиблась, поставив на нормандский формат - Ващиковский
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До Нового года должен состояться масштабный обмен пленными, - И. Геращенко
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США не поддерживает участие россиян в миротворческой миссии на Донбассе, - Волкер
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В штабе АТО просят не распространять сведений о ходе операции на Донбассе
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Конфликт в "ЛНР": Кремль сделал заявление по действиям Суркова
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Сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за разговор с Путиным