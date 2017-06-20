Как отказ от АТО поможет вернуть Донбасс

Законопроект о деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей позволит использовать все военные подразделения без ограничения демократических процедур и признает территории ОРДЛО оккупированными.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По его мнению, это поможет создать законодательную базу, которая бы позволила использовать все силовые подразделения без ограничения демократических процедур.

По словам Парубия, предусмотрено создание единого оперативного штаба, который должен управлять не только всеми военными подразделениями, силовыми, сектором безопасности, но и местными военно-гражданскими администрациями.

"И, конечно, признание оккупированных территорий оккупированными территориями", - добавил спикер.

При этом он подчеркнул, что такой законопроект описывает компромиссный вариант и объединит как поклонников, так и критиков военного положения.

Инициатива президента

14 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что по его поручению идет разработка проекта закона по реинтеграции Донбасса, который будет предусматривать ряд мер по возвращению оккупированных территорий Украины. По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты и народные депутаты. Законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.

За день до того, 13 июня, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ, что "только усилит фундамент Минских соглашений, поскольку их реализация невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории".

Заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук пояснял, что этот законопроект предусматривает расширение возможности использования Вооруженных сил Украины на Донбассе: "Будет выстроен вместо оперативного штаба антитеррористической операции оперативный штаб, который будет включить в себя все наши военные подразделения, которые мы можем использовать, также сюда будут интегрированы военно-гражданские администрации".

Думают всей Радой

Сегодня состоялось заседание рабочей группы по доработке законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса с участием руководителей фракций коалиции и депутатов.

"Сегодня мы работали несколько часов, дошлифовываем определенные дискуссионные моменты законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украини". В ближайшее время состоится СНБО, где будет рассмотрен этот законопроект и принято окончательное решение, также я предложила в ближайшее время провести дискуссию по законопроекту на неформальной минской платформе, которая создана и успешно работает в ВР", - сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Про выборы можно забыть

Законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса не допускает проведения каких-либо выборов до момента деоккупации территорий, заявляет народный депутат Украины фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

"Как раз принятие этого закона вообще ставит точку в проведении каких-либо выборов до момента деоккупации этой территории", - заявил он.

По словам народного депутата, законопроект определяет, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются оккупированными Российской Федерацией и в них вводится особый правовой режим. Законопроект прописывает, каким образом на этих территориях будет проходить работа государственных институтов, координация вооруженных сил Украины, силовых структур, военно-гражданских администраций.

Депутат подчеркнул, что законопроект предлагает ввести "правовой режим, который не является антитеррористической операцией и не является военным положением".

Отвечая на вопрос, примет ли Верховная Рада на этой сессии данный законопроект и когда он будет внесен на рассмотрение парламента, парламентарий сказал, что законопроект будет внесен до следующей пленарной недели, которая начнется 11 июля.

Где введут военное положение

Российский Коммерсант ссылаясь на собственные источники в Администрации украинского президента пишет, что окончательно решение о том, на каких именно территориях будет введено военное положение еще не принято. Но, скорее всего, в список войдут и такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка.