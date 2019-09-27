Как разговор Трампа и Зеленского скажется на поддержке Украины - мнение эксперта

Стенограмма разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа может привести к тому, что Украина лишится соревновательной поддержки со стороны республиканцев и демократов.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал политолог Сергей Таран.

"Зеленскому, и соответственно Украине, не удалось дистанцироваться от внутренней американской политики. Это очень плохо так как до этого момента мы имели ситуацию, когда при слове Украина и демократы и республиканцы однозначно готовы поддерживать эту страну и соревновались в том, как это лучше сделать. Сейчас, поскольку из этого разговора президентов США и Украины выходит так, что Зеленский втягивается во внутреннеполитическую дискуссию США, это означает, что такую двухпартийную поддержку мы можем потерять. И при слове Украина разные политические партии будут иметь разное видение, что нужно делать", - подчеркнул С. Таран.

Кроме того, политолог считает, что упоминание в разговоре Европейского союза в негативном ключе пока не особо скажется на отношении ЕС в отношении Украины.

"Я не думаю, что существенно скажется (разговор президентов Зеленского и Трампа на отношении ЕС к Украине - ред.). Но если такая неопытность будет проявляться и в дальнейшем проявляться, то тогда и скажется", - резюмировал С. Таран.

Как сообщалось, ранее была опубликована стенограмма разговора Зеленского и Трампа.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".