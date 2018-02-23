Как разрешить украинский кризис? С помощью миротворцев? (The National Interest, США)

По мнению высокопоставленных сотрудников Североатлантического альянса, украинский кризис продолжает оставаться главным источником напряженности в отношениях НАТО-Россия. Западный альянс надеется уменьшить напряженность за счет работы с Россией по выполнению Минских соглашений, а также по вопросу о возможном размещении миротворцев в раздираемом войной Донбассе.

«Во время встречи сегодня (с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым) мы обсудили Украину, и я подчеркнул важность выполнения Минских соглашений», — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 февраля в беседе с журналистами во время Мюнхенской конференции по безопасности. — Я также отметил, что ситуация на Украине является главной причиной ухудшения отношений между НАТО и Россией, а также главной причиной того, что НАТО одобрила свою оборонительную доктрину относительно восточной части Альянса«.

Вопрос о миротворцах ООН внутри Донбасса на Украине является спорным.

«На мой взгляд, еще слишком рано говорить о том, какое решении может быть согласовано или заключено по поводу присутствия ООН на Украине, — отметил Столтенберг. — С того времени, как я начал обсуждать этот вопрос, и с того момента, когда он оказался на столе много месяцев назад, достигнут не очень большой прогресс; поэтому лишь будущее покажет, является ли возможным подобный вариант. Но я думаю, что важно продолжить работу над различными предложениями, и нужно быть уверенным в том в том, что мы пытаемся достичь определенного прогресса в имплементации Минских соглашений».

Один из возможных подходов — он был предложен специальным представителем США по Украине Куртом Волкером — состоит в том, что миротворцы будут размещаться поэтапно, тогда как Украина будет выполнять некоторые меры, с которыми она согласилась в рамках Минских договоренностей.

«Я встречался с Волкером несколько недель назад, и мы, конечно же, обсудили его усилия, направленные на достижение прогресса в выполнении Минских соглашений, а также различные предложения, включая предложение о силах ООН, — подчеркнул Столтенберг. — Поэтапный подход — один из способов достижения соглашения. Я готов выслушать любые предложения, и, как мне представляется, мы должны быть открытыми в отношении любых предложений, направленных на преодоление препятствий, а затем начать добиваться прогресса».

Одним из камней преткновения в отношениях между Россией и НАТО является масштаб любой миссии ООН, а также состав этих сил.

«Я уже давно направил свое послание, суть которого состоит в том, что миротворцы должны нести ответственность не только в отношении наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но и взять на себя ответственность за весь регион, и они должны также сделать границу между Россией и Украиной доступной, а затем и она должна стать частью их ответственности, — отметил Столтенберг. — Мы не обсуждали вопрос о том, какие государства будут участвовать в составе сил ООН, однако в каком-то смысле можно считать само собой разумеющимся то, что силы ООН, конечно же, могут включать в себя представителей многих других государств, а не только стран НАТО. И поэтому, по моему мнению, привлечение сил ООН может стать способом для достижения определенного прогресса в том, что касается выполнения имеющихся соглашений».

Еще один камень преткновения состоит в том, что Россия, вероятно, не согласится с участием войск НАТО, которые могли бы войти в состав миротворческих сил на ее границе«.

«НАТО — это альянс, в который входят 29 государств, в ООН представляет весь мир, и, разумеется, состав сил ООН может быть более широким, чем только страны НАТО, — сказал Столтенберг. — Но сначала, как я думаю, мы должны добиться большего прогресса по поводу концепции сил ООН в целом, а затем уже начать обсуждение вопроса о том, какие конкретно нации могут войти в состав сил ООН».

Однако любое соглашение — по крайней мере, в том, что касается позиции Госдепартамента — потребует, чтобы Россия первой сделала шаги, направленные на снижение напряженности. Однако остается неясным, говорит ли, на самом деле, госсекретарь Рекс Тиллерсон или любой другой сотрудник его министерства от лица администрации Трампа.

«Важно иметь ясное представление о позиции Соединенных Штатов в отношении этого конфликта: Крым — это Украина. Донбасс — это Украина. Мы никогда не согласимся с обменом одного региона Украины на другой. Мы никогда не пойдем на сделку по поводу Украины без Украины, — подчеркнул Джон Салливан (John J. Sullivan), заместитель госсекретаря США во время своего выступления в Киеве 21 февраля в Дипломатической академии Министерства иностранных дел. — Для достижения этих фундаментальных целей госсекретарь Тиллерсон в июле прошлого года назначил посла Курта Волкера специальным представителем на переговорах по Украине.

Его задача состоит в том, чтобы выйти из тупика, образовавшегося в отношениях с Россией по поводу Украины. Госсекретарь Тиллерсон достаточно ясно дал понять, что Россия должна первой предпринять шаги для деэскалации насилия и разрешения этого конфликта за счет полного выполнения Минских соглашений».

Время покажет, будет ли достигнут какой-либо прогресс в разрешении ситуации на Донбассе.

Дейв Маджумдар