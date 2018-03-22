Как Тимошенко будет использовать Савченко против Порошенко

На утреннем заседании 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Как известно, на парламентских выборах в 2014 г. Савченко возглавляла список "Батьківщини", но 20 декабря 2016 г. была исключена из партийной фракции. Поэтому особенно интересно, как эта партия отнеслась к Савченко сейчас.

Перед голосованием выступил замглавы фракции "Батьківщини" Сергей Соболев. Он не просто отмежевался от Савченко, но еще и провел параллели с трагическими событиями 27 октября 1999 г. в парламенте Армении, когда находившихся в зале депутатов и чиновников расстреляла в упор из автоматов ворвавшаяся группа террористов. После этого инцидента в стране начался хаос и была установлена диктатура, отметил Соболев. Он подчеркнул, что видит символизм в тогдашних событиях в Армении и событиях, которые едва не произошли в украинском парламенте. "Этот символизм, который закладывался Путиным через Захарченко и их пятую колонну, достаточно четкий". Захарченко - это главарь российской оккупационной администрации в Донецке, а пятая колонна, нужно понимать, - это Савченко. Соболев заявил, что фракция "Батьківщини" поддержит просьбу Генпрокуратуры к парламенту о даче согласия на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

После этого за согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат, в т. ч. 14 из 20 членов фракции "Батьківщини". За согласие на задержание Савченко проголосовали 277 народных депутатов, в т. ч. 11 членов фракции "Батьківщини". За согласие на арест Савченко проголосовали 268 народных депутатов, в т. ч. 10 членов фракции "Батьківщини".

Таким образом, на самом деле позиция депутатов из "Батьківщини" не была единодушной. Скорее можно говорить о том, что голоса во фракции разделились, причем когда дело дошло до вопроса об аресте Савченко, то они разделились пополам.

Сразу после голосований по Савченко парламент обсудил еще один знаковый вопрос - о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополе. За соответствующее заявление Верховной Рады проголосовали 255 народных депутатов, в т. ч. 11 членов фракции "Батьківщини". То есть опять голоса во фракции разделились почти пополам.

В такой ситуации, конечно, определяющее значение имеет позиция лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко. Так вот, Тимошенко в зале в этот день отсутствовала, вместе со своей правой рукой по международным вопросам Григорием Немырей. Какие такие неотложные иностранные дела их отвлекли, неважно. Важно то, что Тимошенко заблаговременно знала, что 22 марта Верховная Рада будет рассматривать вопрос о Савченко. Еще 19 марта представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что 22 марта генпрокурор Юрий Луценко покажет в Верховной Раде "шокирующее видео" о Савченко. О предстоящем событии сообщили все СМИ. Поэтому то, что Тимошенко решила проигнорировать это заседание, было совершенно не случайным.

Могут быть две версии. Первая версия - Тимошенко просто побоялась неудобных вопросов журналистов и коллег. Накануне, 21 марта, Савченко выступала на телеканале NewsOne и заявила, что в 2014 г. вошла в избирательный список партии "Батьківщини", поскольку Тимошенко дружила с Путиным, который бы мог помочь освободить ее, Савченко, из российских застенков. "Я согласилась, потому что моя сестра попросила меня согласиться. Она сказала: "Надя, только по одной причине - Юлия Владимировна знает Путина, они вместе подписывали газовые контракты, они вместе улыбались, они вместе дружили. Она должна прийти к Путину и сказать: "Вова, отдай Надю!" Только она этого не сделала - моя сестра зря надеялась", - рассказала Савченко.

Тогда же Савченко поведала еще одну интересную историю. Оказывается, Тимошенко якобы тайно встречалась с предводителем донецких террористов Захарченко. "Когда я поехала на переговоры с Захарченко и Плотницким, чтобы можно было поговорить напрямую про освобождение людей, я тогда узнала, что с тем же Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна. На грани излома Майдана и войны, - рассказала Савченко. - На какие именно темы общалась Юлия Владимировна? Она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс. Поэтому вот это лицемерие, которым "Батьківщина" все время красиво прикрывается, меня поразило до глубины души".

Конечно, после этих рассказов Савченко у журналистов было бы много вопросов к Тимошенко - если бы та на следующий день появилась в парламенте. Но все- таки при ближайшем рассмотрении версия о том, что Тимошенко испугалась журналистов, выглядит неубедительной. Ведь вопросы о Савченко журналисты смогут - и наверняка будут - задавать в любой другой день, от них не убежишь. И вряд ли Тимошенко собирается прятаться от журналистов все время.

Вторая версия заключается в том, что Тимошенко было важно отсутствовать при принятии Верховной Радой заявления о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ в оккупированном Россией украинском Крыму. И потому же почти полфракции "Батьківщини" не поддержало это заявление.

Что же касается Савченко, то Тимошенко еще будет ее использовать. Конечно, напрямую оправдывать террористку, готовившую массовое убийство в центре столицы, Тимошенко не будет. Но она сможет заявить, что Савченко была доведена до такого состояния той ситуацией, в которой оказалась Украина. Мол, любой бы свихнулся, увидев тот беспредел, который творится в Украине, обнищание народа, воровство власти, готовящуюся распродажу сельхозземель и т. д. К тому же Тимошенко очень выгодно подчеркивать сумасшествие Савченко - чтобы обесценить любые ее слова о самой Тимошенко.

Савченко сейчас нужна Тимошенко для использования против Порошенко и всей нынешней власти. Но делать из нее себе конкурентку на президентских выборах Тимошенко, конечно, не собирается.

Юрий ВИШНЕВСКИЙ