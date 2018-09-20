Как Украина будет возвращать Донбасс: президент озвучил стратегию

ВСУ должны иметь силу и возможность освободить Донбасс от российско-террористических войск, однако военных вариант не потребуется, так как ОРДЛО вернутся в свободную Украину политико-дипломатическим путем. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом во время ежегодного обращения к депутатам заявил в Верховной Раде президент Петр Порошенко.

"Кремль пытается убедить наших союзников в якобы подготовке Украиной силового сценария освобождения Донбасса. Конечно, у нас должна быть подобная опция. Любая армия должна быть готова к любым сценариям. У Украины есть право на самооборону, согласно статье 51 устава ООН... Но наша стратегия мира заключается в его достижении политико-дипломатическим путем, потому что именно такой вариант является оптимальным для Украины и отвечает нашим национальным интересам", - подчеркнул он.

Введение миротворческой силы ООН в Донбасс, о чем Порошенко намерен говорить на следующей неделе на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, "позволит создать условия для выполнения части минских соглашений — включительно с выведением российских войск с оккупированных территорий".

Как подчеркнул Порошенко, вся ответственность за срыв Минска "точно должна лечь на Россию".

"Сколько бы копий не ломалось вокруг Минска - именно тем договоренностям удалось остановить активную фазу агрессии и добиться режима санкций, и главное - выиграть время", - отметил он.