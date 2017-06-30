Как Украина ограничит въезд россиянам: полный запрет и еще 3 варианта

МИД Украины рассматривает четыре варианта ограничения въезда россиянам. Это может быть въезд по биометрическим паспортам, по визам, а также запрет для отдельных лиц или полный запрет.

Об этом рассказал директор политического департамента МИД Алексей Макеев, передает Интерфакс-Украина.

Алексей Макеев также отметил, что работа по этому вопросу уже началась, но решение пока не принято.

- У нас есть много инструментов, и каждый из них имеет право на будущее. Будем исходить из тех реальных задач, которые ставятся перед МИД и спецслужбами, руководством государства, - сказал он.

Одним из вариантов может быть ограничение на въезд только для определенных категорий россиян, которые будут определяться спецслужбами. Либо может быть введен визовый режим Украины с Россией.

В МИД Украины также не исключают введение полного запрета на въезд в Украину с территории России.

- В конце концов, может быть введен абсолютный запрет, если будет, с точки зрения национальной безопасности такая необходимость, - сказал Алексей Макеев.

В частности, в министерстве работают над возможностью въезда и выезда россиян по биометрическим паспортам.

Ранее Александр Турчинов заявил, что Верховной Раде нужно принять закон о введении визового режима с Россией до того, как она уйдет на летние каникулы.