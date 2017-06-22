Как воплотить договоренности президентов Порошенко и Трампа в конкретные достижения.

Дипломатический успех Украины

На Украине питали большие надежды на первую очную встречу и переговоры президента Украины Петра Порошенко с главой Белого дома Дональдом Трампом. И выглядит так, что украинскому лидеру удалось найти подход к непростому характеру президента США и заручиться его поддержкой в противостоянии российской агрессии.

«Порошенко придерживался вещей, которые нравятся Трампу: 1) ассоциировал Украину с командой победителей, сказав, «Украина является успешной»; 2) заискивал, сказав, что «ваше лидерство вызывает восхищение». Так охарактеризовал действия украинского лидера на своей странице в Twitter корреспондент The New York Times Эндрю Креймер.

Подтверждением успешности визита Порошенко также являются слова самого Трампа, который на пресс-конференции в Белом доме отметил: «У нас была чрезвычайно хорошая дискуссия, эти переговоры продлятся на протяжении дня. Я считаю, был достигнут значительный прогресс».

Нужно отметить, в то время как шли переговоры Порошенко с Трампом, спикер Белого дома Шон Спайсер заявил на ежедневном брифинге в Вашингтоне, что санкции против Российской Федерации будут сохраняться, пока она не выведет свои войска и боевиков из Донбасса.

Сам Порошенко, комментируя в интервью каналу Fox News результаты «полноценной, очень подробной встречи» с Трампом, сказал следующее: «Со стороны США мы получили твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, а также продолжения реформ на Украине».

При этом Порошенко так охарактеризовал главу Белого дома: «По моему личному ощущению, он является замечательным лидером, он имеет большую харизму, имеет большую политическую волю и является сильным другом Украины, кто поможет мне принести мир в мою страну. Это чрезвычайно важно».

Он также отметил, что второй важной частью в отношениях двух стран является история успеха реформ на Украине. «И здесь мы говорим об эффективном взаимодействии по внедрению реформ в экономической сфере — от поставок угля из Пенсильвании украинским электростанциям до сжиженного газа из Луизианы для украинской газотранспортной системы и сотрудничества в сфере атомной энергетики», — сказал Порошенко.

В ходе встреч с госсекретарем президент Украины представил предложения относительно более активного привлечения США к мирному процессу на Донбассе и обсудил пути предоставления Украине оборонного вооружения. Со своей стороны Тиллерсон подтвердил готовность США способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также сохранению санкций против России до полного возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министр обороны Джеймс Мэттис, встречаясь с Петром Порошенко, заявил о полной поддержке Украины и выступил за сохранение санкций против России как страны-агрессора. В ходе переговоров в Пентагоне стороны обсудили приоритетные шаги с целью укрепления оборонного потенциала Украины в рамках развития стратегического партнерства из США и углубления двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

В представительстве Украины при ЕС сообщили на своей странице в «Фейсбуке»: «Сразу после амбициозного визита в США ожидаем президента Украины в Брюсселе». Как сообщила пресс-служба президента Украины, глава государства встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов ЕС. Кроме этого, президент Украины примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии. Глава государства проинформирует собеседников о обострении безопасностной ситуации на Донбассе, состоянии выполнения и конкретных случаях нарушения российской стороной Минских договоренностей с целью обеспечения позитивного решения Европейского совета относительно продолжения секторных санкций против России.

СМИ сообщают, что на саммите 22-23 июля лидеры государств и правительств стран ЕС выслушают рекомендации своих представителей в «нормандском» формате президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ситуации с выполнением Минских договоренностей по Донбассу. Поэтому нашему президенту нельзя расслабляться после успеха в Вашингтоне и в общении с лидерами ЕС, в частности и новым президентом Франции добиться не только сохранения санкций ЕС против РФ, но их усиления из-за невыполнения Москвой Минских договоренностей.

«День» обратился к украинским и американским экспертам с просьбой прокомментировать результаты переговоров Порошенко с высшим руководством США.

«США должны больше помогать Украине защититься от продолжающейся российской агрессии»

Джон Гербст, глава Евразийского центра Дину Патричиу в Атлантическом совете США, экс-посол США на Украине, Вашингтон:

— Очень хорошо, что президент Порошенко встретился с Президентом Трампом до встречи американского лидера с Путиным. Однако глава Белого дома решил ограничить значение этого события, значительно сократив формат встречи с Порошенко.

Что касается очень короткого сообщения об этой встрече на сайте американского президента. Возможно, краткость этой встречи была жестом Трампа Москве. В то же время, и это значительно важнее, Трамп объявил о дополнительных санкциях против России как раз перед встречей с украинским президентом. И как баланс, это было в интересах Украины.

Трамп немного говорил об агрессии Москвы на Украине. Зато об этом говорили его старшие советники. Очень хорошо, что президент Порошенко имел длительные встречи с вице-президентом Пенсом и министром обороны Мэттисом.

Вопрос возможных действий администрации США относительно украинско-российского конфликта еще решается. Хорошо, что Сенат США принял сильный законопроект, который предусматривает усиление санкций против России, и Трамп наложил собственные санкции. Но администрация США должна предложить больше экономической помощи Украине в обмен на серьезные реформы.

Президент Порошенко, как реформатор действует лучше, когда его поддерживает Запад. Поэтому США должны делать больше, чтобы помочь Украине защититься от продолжающейся российской агрессии.

«Это создает почву для успешного взаимодействия»

Адриан Каратницкий, старший сотрудник Атлантического совета США, управляющий партнер Myrmidon Group LLC:

— Важнейшие сигналы во время встреч Порошенко в Вашингтоне были следующие: объявление администрацией США о расширении санкции против российских предпринимателей и должностных лиц, комментарий Шона Спайсера о том, что санкции остаются до тех пор, пока российские войска остаются на территории Украины, а также факт встречи Трампа с Порошенко, предшествовавшей встрече американского президента с Путиным. Понятно, что Трамп делегирует отношения с Украиной вице-президенту, министру обороны и госсекретарю. Но это не отказ от ответственности, а наоборот — желание США обстоятельно и всесторонне поддерживать отношения с Украиной и серьезно относиться к российской угрозе. Президент Трамп ориентируется на внутреннюю повестку дня и собственные политические проблемы. Следовательно, делегирование обязанностей имеет смысл.

Общая атмосфера встречи Трампа с Порошенко была позитивной. Лидеры улыбались друг другу, и казалось, чувствовали себя комфортно. В итоге это была хорошая встреча и дипломатический успех Украины. Согласно сообщению на сайте США, предполагаются дальнейшие детальные встречи. Но поскольку между Россией и США растет напряженность относительно Сирии, то я не вижу никакой попытки Трампа искать сближения с Путиным, что означает четкую поддержку Украины.

Важный визит Порошенко, как и предыдущий визит в Вашингтон спикера Верховной Рады Андрея Парубия, выстраивают очень сильную поддержку Украины в Конгрессе. А это создает почву для успешного взаимодействия между США и Украиной.

Кроме того, сейчас существует вероятность принятия соглашения о безопасности между США и Украиной. В Конгрессе укрепляются проукраинские позиции, как и движение в поддержку борьбы с коррупцией в связи с новыми делами относительно нарушений депутатов.

«Для развития отношений мало одноразового контакта, хоть и в Овальном кабинете»

Алена Гетьманчук, директор Института мировой политики, Киев:

— Результативность визита президента Порошенко в США стоит оценивать с точки зрения того, какую задачу-максимум ставила перед собой украинская сторона. Если просто встретиться с Трампом раньше, чем с Путиным, то визит уже стоит считать успешным. Если заручиться безусловной поддержкой Вашингтона в войне с Россией и процессе реформ на Украине, то тут результаты визита станут понятны несколько позже.

Бесспорно, сам факт встречи Порошенко с Трампом дает основания говорить, что украинский Президент не зря посетил Вашингтон. Следует признать, что еще несколько месяцев назад шансы на такую встречу до переговоров с Путиным были достаточно низкими. С точки зрения дипломатии символов, которую продолжает исповедовать Киев в частности и на американском направлении, такая встреча является важным символом. Она означает, что американский президент, хоть и под прессингом внутриполитической конъюнктуры, вынужден демонстрировать: Украину и ее позицию никто в Белом Доме не списывает со счетов. Насколько эта позиция будет учтена в будущем во время переговоров относительно урегулирования конфликта вокруг Донбасса — это уже другой вопрос. Ответ на этот вопрос зависит от ряда факторов. И от того, насколько убедительным был Президент Порошенко в донесении украинского виденья урегулирования конфликта, очерчивании наших «красных линий». И, кстати, от того, насколько удалось президентам найти общий язык, насколько появилась между ними своеобразная «химия». Пока что важно, что была подтверждена позиция новой администрации в пользу разрешения конфликта в Нормандском формате и по логике Минских договоренностей, к выполнению которых привязан вопрос санкций.

Хотелось бы, чтобы встреча в Белом Доме в перспективе имела не только символический, но и практический результат в том, что касается двустороннего украинско-американского трека, на котором важно по крайней мере удержать статус-кво, по меньшей мере сохранить тот уровень привлечения США к процессу реформ и поддержку в виде разных программ (прежде всего, которые касаются модернизации украинских вооруженных сил). В этом контексте важно, что фактически во всех сообщениях после встреч Порошенко в Вашингтоне фигурировали сообщения об обсуждении с украинским Президентом не только безопасностной ситуации, но и вопроса реформ и антикоррупционных усилий Украины.

Понятно, что для развития отношений мало одноразового контакта, хоть и в Овальном кабинете. Нужен постоянный диалог на высоком уровне. Именно поэтому важно, чтобы высокопоставленный представитель администрации США в ближайшее время посетил Украину с соответствующим визитом. Убеждена, что по-настоящему понять позицию Украины можно только находясь на Украине.

Мыкола Сирук