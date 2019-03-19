Какие партии прошли бы в Раду в середине марта - опрос "Рейтинга"

По данным опроса соцгруппы Рейтинг, в Верховную Раду проходят шесть партий

Если бы выборы в Верховную Раду проходили на прошлой неделе, то парламентский рейтинг возглавила бы партия Слуга народа, которую поддерживают 22,4% тех украинцев, кто определился и намерен голосовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

Батькивщину поддерживают - 19,1%, Блок Петра Порошенко Солидарность - 15,8%, Оппозиционная платформу За життя - 10,2%, Гражданскую позицию - 7,9%, Радикальную партию - 6,1%, Свободу - 3,6%, Оппозиционный блок и Самопомощь - по 3,2%. Остальные партии имеют поддержку менее 2%.

Социологи отметили, что почти четверть не определились с выбором партии. "За последний месяц лидирующие позиции укрепились. В динамике больше всего добавила Гражданская позиция и БПП Солидарность", - уточнили социологи.

Опрос проводился среди 2500 респондентов от 18 лет и старше с 9 по 15 марта 2019 года. Метод - формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составила не более 2%.

По итогам опроса КМИСа, если бы выборы в Раду проходили в середине февраля, из тех, кто определился, больше всего украинцев (22,7%) проголосовали бы за Слугу народа.

На втором месте - Батькивщина, за нее готовы проголосовать 16,9% респондентов, на третьем - БПП - 16,2%.

11,4% украинцев проголосовали бы за партию Оппозиционная платформа За Жизнь, 6% - за партию Гражданская позиция, 5,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко. Таким образом, пятипроцентный барьер преодолели бы шесть партий.

