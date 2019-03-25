Каким будет новый украинский режим? (Boulevard Exterieur, Франция)

Через пять лет после Майдана на кону все еще стоят проблемы, коррупции, демократизации и модернизации Украины, а также ее отношения с Европой. 18 марта в Фонде стратегических исследований состоялся семинар с участием эксперта "Украинской призмы" Надежды Коваль, Татьяны Огарковой из "Громадського" (http://inosmi.ru/hromadske_ua/) (Hromadske.ua) и Матье Булегом (Mathieu Boulègue) из "Чэтэм-хаус" (Chattam House).

Ожидания украинского общества выходят далеко за рамки социально- экономических требований. Эти выборы имеют огромное политическое значение, поскольку речь идет о выборе будущего режима на Украине (вторым этапом станут не менее важные октябрьские парламентские выборы). Прошедшие пять лет назад события на Майдане, которые на Украине называют "революцией достоинства", создали образ страны на стыке двух блоков, вынужденной сделать выбор между исчезнувшими Востоком и Западом. Историческая связь с Россией была крайне важна как в духовном (с точки зрения православной церкви), так и в экономическом плане (Украина была частью СССР), однако она вступила в конфликт со столь же давними отношениями с Европой. Фактической причиной его возникновения стал вопрос экономического альянса с той или иной стороной, но на самом деле речь шла о выборе между двумя системами. Для украинцев с Майдана Европа означала не Брюссель или Еврокомиссию, как следует из упрощенного представления конфликта, а в первую очередь - правовое государство и демократию. Путин понял это и не зря опасался окружения России демократиями: нужно было срочно остановить продвижение демократии на Украине, пока она не перекинулась и на российскую землю.

А для этого нет ничего лучше старой доброй войны. В Крыму появились "маленькие зеленые человечки", а "сепаратисты" из восточных регионов Украины создали конфликт, в котором не было недостатка ни оружия, ни наемников.

Война

Война на Донбассе остается главной причиной беспокойства опрошенных перед выборами украинских граждан. По данным недавнего исследования, война является проблемой номер один для 61,4% населения (при этом 72,2% считают, что их страна находится в состоянии войны с Россией: 79% - на западе Украины, 62% - в центре и 47% - на востоке). Война волнует людей даже больше, чем явные экономические проблемы в связи с высокими ценами на газ (55,5%), низкие зарплаты, безработица или даже коррупция, которая заняла лишь шестую строку с 21,8%. Война на Донбассе утомляет и создает чувство незащищенности.

А что насчет Крыма? Кандидаты мало о нем говорят. А что с задержанием украинских судов в Азовском море и отправкой их экипажа под суд в Крыму? О закрытии Керченского пролива и превращении Азовского моря во внутреннее российское море вопреки всем международным соглашениям? Очередное унижение... Компромисс становится более приемлемым.

Может показаться, что позиции кандидатов насчет этой войны серьезно отразятся на голосовании. Как бы то ни было, пока никто не сделал четких заявлений. Разумеется, все против войны, но что с ней делать? Искать "дипломатическое" решение, оживлять минский формат? Такой позиции, судя по всему, придерживается Петр Порошенко, который говорит о сохранении минских соглашений и не упоминает военные действия. Юлия Тимошенко вспоминает Будапештский меморандум, однако все забывают, что он не является договором для обязательного исполнения. В любом случае, это не главный пункт программы Тимошенко. Владимир Зеленский тоже упоминает меморандум и хочет, чтобы страны-подписанты добились освобождения оккупированной территории. Он требует возврата земли, но в его программе слова "Крым" просто нет.

Вся эта тематика, разумеется, пронизана вопросом отношений Украины с Россией. Есть только один открыто пророссийский кандидат, и он не входит в число лидеров. Бывший вице-премьер (2012-2014) Юрий Бойко находится на пятом месте в опросах: российские СМИ приукрашивают его положение, но это уже другая история.

Раскол среди наследников Майдана

На президентских выборах было заявлено 44 кандидата. Некоторые сошли с дистанции, однако остается еще немало участников, которых можно разделить на три категории:

- наследники Майдана,

- официальный пророссийский кандидат,

- "технические" кандидаты: речь идет об особой украинской концепции. Эти кандидаты не рассчитывают на избрание, но они нужны, чтобы отправить своих представителей на избирательные участки для надзора за соблюдением демократических правил.

Главная борьба ведется между тремя кандидатами, которые лидируют по опросам общественного мнения и являются участниками Майдана. Это означает как необратимость данного события, так и хрупкость его наследия. Их противостояние носит не лобовой характер, а сводится к отличиям в дозировке европейской темы, социальных программ и антироссийской риторики. В любом случае, это очень важный момент, если вспомнить, что на Майдане людей убивали лишь за то, что они размахивали европейским флагом...

Петр Порошенко был избран в 2014 году после Майдана и воплощал надежду на новую жизнь. "Армия. Язык. Вера". Его нынешний лозунг отдает пассеизмом и национализмом, однако есть у кандидата и козыри. Армия имеет большое значение в стране, где большая часть населения считает войну главным источником тревог. Порошенко заявляет, что мир заключается в признании независимости Украины, говорит о вступлении в Европу с 2013 года и не делает популистских обещаний в экономике. Он спрашивает у избирателей, хотят ли они продолжить вместе с ним неторопливое движение по пути реформ (их критикуют популисты) или же рискнуть проделать путь с кем-то другим. Этого было бы уже достаточно, чтобы назвать его врагом Москвы, однако в сфере "веры" все еще хуже. Порошенко присутствовал на посвящении в сан Епифания I, первого патриарха автокефальной украинской церкви за 300 лет, которое прошло по константинопольскому, а не русскому обряду. Кроме того, именно Порошенко пользуется поддержкой крымских татар.

Юлия Тимошенко из партии "Батьковщина" выступает за мир и безопасность, а также за защиту старых и помощь молодым. Кроме того, она сменила имидж, отказавшись от косы и надев большие очки. Она критикует непопулярные реформы, хочет дать людям денег и восстановить справедливость. Она разыгрывает популистскую карту, намеревается упразднить президентский иммунитет и говорит о референдуме народной инициативы. Кроме того, у ее партии имеются прочные позиции в регионах. Она рассчитывает на больший успех на парламентских выборах, и ее программа ориентирована именно в этом направлении. Что насчет МВФ? Станет ясно во время парламентской кампании.

Актеры у власти

Еще один из тройки лидеров внезапно заявил о себе в ходе опросов и даже поднялся на первое место. На политической сцене о нем ничего не слышали до того самого дня, когда он выставил свою кандидатуру 31 декабря 2018 года. Актер и режиссер Владимир Зеленский играл роль учителя, который по случайности стал президентом и проявил на этом посту честность и неподкупность. Сериал назывался "Слуга народа". Он окрестил так свою партию и начал предвыборную кампанию под лозунгом "Украина моей мечты".

Зеленский выступает за минимальную роль государства, проведение референдумов и уголовное преследование коррупции, а также дипломатический подход к внешней политике. Его партия была бы самой популярной в стране, но ее фактически нет! Все это напоминает Беппе Грилло (Beppe Grillo, итальянский комик и политик. В 2009 году основал политическое движение "Пять звёзд". Партия стала популярной и добилась успехов в ходе выборов в парламент - прим. ред.), но у того перед выборами уже было его движение "Пять звезд". И он позволил выйти на первое место "политикам" из своей партии...

Вопрос правды, связи фактов и их представления является неотъемлемой частью комедии. Украинские социологи задали респондентам вопрос о том, на стороне кого из кандидатов больше "правды". Юлия Тимошенко с 31% уступила Олегу Ляшко, Петру Порошенко и Анатолию Гриценко: бывший мэр Харькова лидирует с результатом в 68,1%. Как носитель правды, а не как самый популярный кандидат. Кроме того, заявленные голоса могут отличаться от реальных из-за явки. Зеленский пользуется наибольшей популярностью в группе 18-25 и 26-35 лет, однако именно они реже всего ходят на выборы... Даже если учесть многие другие моменты, вроде большой симпатии к Зеленскому... В любом случае, утверждать что-то наверняка очень сложно.

Голосование за какую Украину?

Когда людям задают вопрос о том, за что они намереваются голосовать, резких различий среди кандидатов не наблюдается. Так, 50% респондентов хотят перемен, которые их кандидат может принести стране (это не играет на руку уходящему президенту Петру Порошенко и Юлии Тимошенко), 38% голосуют за программу развития (сравнение предложений кандидатов в этой сфере провести очень непросто), а 25% хотят "идти в верном направлении. Эту цифру также следует соотнести с тем, что 70% полагают, что Украина движется в неверном направлении. 20% противников системы встанут на сторону Владимира Зеленского, чей рейтинг сейчас составляет порядка 25%?

Самая серьезная проблема для украинцев - это война, однако существуют и другие, в том числе в экономической сфере. В частности, населению приходится тяжело из-за установленных Россией тарифов на газ. Так, 55,5% граждан недовольны тарифами, а 55,2% - зарплатами. У половины семей больше нечем платить за газ. Если добавить к экономическим трудностям недоверие людей к правительству, становится ясно, что у популизма в стране большое будущее.

"Реформаторы" и проекты конкретных реформ практически не заявляют о себе в ходе кампании. Кандидаты представляют глобальные стратегии без четких решений о дальнейших отношениях с Европой или о региональной политике. Реформаторские инициативы практически не играют роли в кампании, поскольку реформаторов рассматривают как своеобразную элиту.

В украинской политической культуре коррупция все еще занимает видное место в высоких сферах. Хотя, по опросам, эта проблема не является приоритетной для граждан (шестое место с 21,8%), она все же отражается на голосах людей, поскольку становится одной из главных причин их недоверия к власти. Им не по душе, когда институты вроде антикоррупционного бюро пытаются использовать в политических целях. В этой сфере отмечается определенный прогресс, однако многие считают, что этого недостаточно, и что необходимо развивать активный гражданский подход и критический взгляд на фейки, в первую очередь с помощью просветительских методов.

Российское влияние

Российские СМИ открыто вмешиваются в кампанию. Татьяна Огаркова и ее коллеги сделали видео о том, как ведущие и обозреватели популярных российских каналов лгут с самым что ни на есть уверенным и серьезным видом: украинские выборы - это бардак, а Бойко - единственный честный кандидат (в его поддержку даже фальсифицируются опросы). Говорится также, что наблюдателями на выборах сделали ультраправых и националистов... Другими словами, ничего нового. Таким образом, эта тематика явно беспокоит Кремль.

Россия рассматривает выборы в долгосрочной перспективе, и парламентские будут иметь для нее даже большее значение, чем президентские, поскольку они сильнее влияют на отношения двух стран. Так, например, препятствование формированию реформаторского большинства может затормозить реализацию неприятных российской власти реформ.

Как бы то ни было, личность президента тоже имеет значение, Кремль пускает в ход традиционные методы воздействия. Для этого он пользуется не только СМИ (в первую очередь, телевидением), но и договоренностями с местными "баронами" и традиционными связями. Тем не менее, Майдан осложнил использование некоторых из них, прежде всего языка. Независимость украинской церкви от Москвы в результате автокефалии тоже лишила российскую власть серьезного рычага. 5 января экуменический патриарх Константинопольский Варфоломей подписал документ о формировании автокефальной украинской церкви.

Бывший вице-премьер Юрий Бойко является "официальным" кандидатом России. При этом реальные кандидаты на победу находятся в разном положении относительно российского влияния. Юлия Тимошенко, наверное, представляется Москве тем, с кем можно работать. Не самый удобный вариант, но к нему можно приспособиться. Поговаривают, что ее можно купить, и что у Кремля есть на нее компромат. Порошенко же за пять лет наделал тому немало проблем! Владимир Зеленский в свою очередь представляет собой "темную лошадку". Он непредсказуем и может дестабилизировать Украину.

Олигархи на заднем плане

Помимо опросов, стоит принять во внимание и другой, менее заметный момент. Речь идет о поддержке олигархов, которые уже давно пишут украинскую историю. О ком же идет речь? Много говорят о Владимире Пинчуке, бывшем депутате и зяте бывшего президента Леонида Кучмы, который сколотил состояние на стали, а с 2006 года стал меценатом. Он открыл в Киеве развернувший активную деятельность культурный центр и вложил немалые деньги в поддержку художников. Можно ли все еще считать Пинчука олигархом?

Владеющий авиазаводами Игорь Коломойский, безусловно, играет более активную роль. Поговаривают, что он поддерживает Зеленского через "Приват-банк". Некоторые полагают, что он помогает и Юлии Тимошенко. Тем самым он хочет отомстить Порошенко, который развернул наступление не на его политику, а (что намного хуже) на его бизнес. И раз сам Коломойский оказался в изгнании, он не может лично действовать в этой сфере и поддерживает на политической сцене всех противников Порошенко.

Что касается бизнесмена и филантропа Рината Ахметова, его связи с Петром Порошенко прекрасно известны.

Но что насчет обладающего большим влиянием Арсена Авакова, министра внутренних дел (его подозревают в связях с ультраправыми), бывшего азербайджанского футболиста и бывшего мэра Харькова? На самом ли деле он стоит на стороне Тимошенко?

За считанные дни до президентских выборов на Украине многие карты еще не выложены на стол.

Мари-Тереза Страггиотти