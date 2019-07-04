Какой будет политика Зеленского в отношении Донбасса (Carnegie Moscow Center, США)

Владимир Зеленский победил на президентских выборах как кандидат мира. Теперь, как заложник своего высокого рейтинга, новый президент должен продемонстрировать украинскому обществу убедительные шаги на пути к урегулированию донбасского конфликта.

В поисках союзников

Первый же шаг Зеленского на донбасском направлении вызвал бурные споры в украинском обществе. Новый президент назначил бывшего президента Украины Леонида Кучму представителем в Трехстороннюю контактную группу в Минске.

Это кадровое решение плохо увязывается с обещанным обновлением власти, потому что Кучма - живое воплощение олигархически-клановой системы, которая при нем и сложилась. Однако экс-президент - опытный переговорщик и приемлемая персона для российской стороны. Он уже представлял Украину в Минске при Порошенко и вновь оказался востребованным его преемником.

За назначением Кучмы явно стоят интересы "старой олигархии" - зятя экс- президента Виктора Пинчука и угольно-металлургического барона Рината Ахметова, чьи интересы пострадали от решения Порошенко ввести экономическую блокаду сепаратистских республик. В ответ власти непризнанных республик национализировали предприятия Ахметова.

Блокада стала одним из самых противоречивых шагов Порошенко - принятая под давлением националистов, она привела к еще большему отчуждению Донбасса от Украины. Теперь Кучма пытается начать переговоры о снятии блокады, ставя условием восстановление прав законных собственников. Однако есть немалые сомнения в том, насколько реальна такая реституция: ахметовские активы оказались под контролем компании "Внешторгсервис", которую связывают с беглым олигархом времен Януковича Сергеем Курченко, и тот вряд ли легко вернет полученное.

Стремление Зеленского найти взаимопонимание с крупным капиталом понятно: представители старых олигархов уже объявили, что собираются участвовать в восстановлении подконтрольной Украине части Донбасса, финансировании инфраструктурных и гуманитарных проектов. Параллельно Зеленский хочет привлечь европейские инвестиции для Донбасса, что позволит превратить подконтрольные территории в витрину новой политики в отношении востока страны и послужит символом разрядки, гарантией отказа от обострений в Донбассе.

Свидетельством новой политики также стало разведение враждующих сторон в районе станицы Луганской под контролем миссии ОБСЕ. Кучма лично приехал инспектировать зону отвода войск, а миротворческие инициативы Зеленского были позитивно оценены на Западе.

Украинская олигархия, в свою очередь, заинтересована в прекращении военного конфликта и готова поделиться с Зеленским своими планами по его урегулированию. Еще в 2016 году Виктор Пинчук выступил в "Уолл-стрит джорнэл" с предложениями "болезненных уступок" ради мира. Его план предусматривал реинтеграцию Донбасса на правах широкой автономии, выведение за скобки проблемы Крыма, временный отказ от евроинтеграции, отказ от вступления в НАТО и принятие внеблокового, нейтрального статуса.

Игорь Коломойский тоже выступал с заявлением про "гражданский" характер конфликта на востоке Украины, соглашаясь с признанием его внутренней проблемой страны, хотя и спровоцированной Россией (вразрез с принятой Верховной радой интерпретацией событий в Донбассе как российской агрессии).

Однако эти шаги создают для Зеленского серьезные внутриполитические риски. Демонстративное возвращение в переговорный процесс Кучмы и теплое сотрудничество с олигархами плохо сочетаются с образом политика, пришедшего к власти под лозунгами радикального обновления власти. Лагерь Порошенко яростно атакует новые миротворческие инициативы, на нового президента в парламенте и СМИ сыплются обвинения в сдаче национальных интересов.

Предвыборные рейтинги по-прежнему указывают, что партия Зеленского "Слуга народа" получит большинство на июльских выборах в Раду, но последний опрос группы "Рейтинг" зафиксировал некоторое снижение рейтинга "Слуги народа" и рост популярности партий проевропейского лагеря - "Голоса" Вакарчука и ЕС Порошенко (рейтинг партии Порошенко начал расти после двух месяцев падения). Впрочем, разрыв между пропрезидентской партией и его конкурентами остается огромным, инерция президентских выборов и кредит доверия избирателей продолжают работать в пользу Зеленского.

В этих условиях Зеленский пытается найти баланс во взрывоопасном вопросе Донбасса. В ходе своих визитов в Берлин и Лондон он осторожно придерживался прежней внешнеполитической линии, призывая европейских лидеров продолжать санкционное давление на Россию, и отказывался идти на прямые переговоры с лидерами Л/ДНР.

В то же время глава его администрации Андрей Богдан демонстрирует готовность идти на компромиссы. В своем интервью РБК-Украина он предложил ввести в Донбассе русский язык в качестве регионального, второго языка (что полностью противоречит новому языковому закону, который успел подписать Порошенко). "Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный - русский и при условии, что после этого они - территория Украины", - говорит он.

Даже подобное осторожное мнение вызвало шквал возмущения среди национал- патриотов, однако в целом украинское общество пока скорее на стороне команды Зеленского. По данным июньского опроса Института Яременко и центра "Социальный мониторинг" почти половина (49,5%) украинцев ради мира готовы поддержать автономию Донбасса в составе Украины.

Чего ждут в Москве и Брюсселе?

Все эти маневры Зеленского не устраивают Москву, где к новому украинскому лидеру по-прежнему относятся с настороженной сдержанностью, переходящей в откровенное игнорирование. Президент Путин отказался поздравлять Зеленского с избранием и постоянно указывает на несерьезность и непоследовательность нового президента Украины, на его актерское прошлое. "Я помню его выступление на КВН в Москве где-то в 2000-х годах, в середине, все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, - не смешно. Это не комедия, это трагедия", - заявил Путин во время своей прямой линии 20 июня.

Позиция Москвы остается прежней: Украина должна выполнять условия Минских договоренностей. В российской интерпретации это подразумевает начало переговоров с представителями непризнанных республик Донбасса и сведение конфликта к формуле "гражданской войны", где Россия фигурирует исключительно как миротворец. Время у Кремля есть: из Донбасса приходят первые победные рапорты о получении российских паспортов местными жителями. Зеленский поставлен перед фактом: отказ от переговоров на российских условиях ведет ко все большей интеграции Донбасса с Россией.

Недовольство Москвы вызывает и стремление новой администрации убрать Медведчука в качестве переговорщика от Украины. Кремль продолжает демонстрировать свое расположение к Медведчуку: его принимают на Петербургском экономическом форуме как представителя "договороспособной Украины", обещают выгодные газовые контракты.

Путин явно ждет выборов в Верховную раду, чтобы увидеть позиции Медведчука и его партии в новой конфигурации власти. Оппозиционная платформа как главная пророссийская сила претендует на второе место, а это значит, что Медведчук из "посла доброй воли" с расплывчатыми полномочиями может превратиться в вице-спикера с ощутимым ростом влияния. Не теряет Медведчук времени и во время избирательной кампании: проведя сепаратные переговоры с лидерами Л/ДНР, он договорился об освобождении четырех украинских солдат, находившихся в плену у сепаратистов.

Лидер Оппозиционной платформы также наращивает свое медийное влияние: под его контролем оказался медиахолдинг в составе каналов "112", NewsOne и ZIK, ходят слухи о возможном переходе под его контроль ведущего украинского телеканала "Интер" (принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу). Медведчук даже стал героем нового документального фильма Оливера Стоуна о кознях США на Украине.

Донбасс - стратегическое направление для Оппозиционной платформы. В первом туре там победил ее кандидат Юрий Бойко, во втором туре его избиратели поддержали Зеленского, но теперь этот электоральный актив становится полем борьбы между "Слугой народа" и партией Бойко - Медведчука.

Европа, в свою очередь, ждет от Зеленского новой дорожной карты по Донбассу. Администрация президента Украины обещала представить стратегию, но пока, похоже, ее просто нет, и Зеленский многовекторно импровизирует в ожидании победы своей партии на парламентских выборах.

Предвыборные рейтинги сулят ему однопартийное большинство в Раде, что развяжет ему руки во внутренней и внешней политике. А пока Зеленский вынужден мириться и с "партизанскими" инициативами Медведчука, и с явным саботажем со стороны собственного МИДа, возглавляемого ставленником Порошенко Климкиным. Показательный пример: МИД Украины, не согласовав это с президентом, отказался обсуждать с Москвой судьбу пленных украинских моряков. "Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета", - возмутился Зеленский.

В то же время чиновникам в европейских столицах может показаться перспективной ситуация в соседней Молдавии, где коалиция между проевропейской и пророссийской партиями покончила с политическим кризисом и теневым всевластием олигарха Владимира Плахотнюка. Особенно если учесть, что в Молдавии есть проблема непризнанного Приднестровья.

В феврале 2019 года на сайте президента Молдавии был опубликован план ("Большой пакет") для Мюнхенской конференции по безопасности. Концепция предусматривает нейтральный статус для Молдавии и превращение ее в площадку для "диалога Россия - ЕС" - с прицелом на решение приднестровской проблемы. Там же отмечается, что "молдавский проект может служить основой выстраивания поэтапного мирного процесса по урегулированию конфликтной ситуации на территории Украины".

Если дела в Молдавии пойдут по этому плану, то он действительно может превратиться в образец того, как хотели бы видеть завершение украинского кризиса в Европе.

Зеленский победил на выборах, сумев собрать самые разные ожидания, и сейчас, находясь под давлением внешних сил и собственных избирателей, пытается найти компромиссные решения. Его важнейший политический актив - поддержка по всей стране, выход из традиционного противостояния по линии Юго-Восток/Запад. Однако после парламентских выборов Зеленскому придется определиться со своей стратегией в отношении Донбасса. Ведь обещанные им реформы невозможны без решения ключевого вопроса войны и мира, но и сам мирный процесс требует от команды Зеленского ухода от постсоветских правил игры, замену которым пока найти не получается.

Константин Скоркин