Канада и Германия раскритиковали президентский законопроект о децентрализации

Законопроект о децентрализации, зарегистрированный президентом Украины Владимиром Зеленским не может укрепить права громад, а наоборот ограничивает демократические процессы. Об этом заявили посольства Канады и Германии в Украине.

"Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права громад! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!", - говорится в сообщении немецкого посольства.

Изменения в Конституцию относительно децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость! @verkhovna_rada @APUkraine - Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 15, 2020

В свою очередь в Канаде призвали провести консультации для согласования документа с Европейской хартией местного самоуправления.

"Канада разделяет беспокойство многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов относительно законопроекта No 2598, которые ограничивают демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласование с принципами Европейской хартии местного самоуправления", - говорится в сообщении посольства Канады в Киеве.

разделяет беспокойство многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов относительно законопроекта No 2598, которые ограничивают демократические процессы. Мы призываем к инклюзивных общественных консультаций относительно изменений и согласование с принципами #ECLSG - Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) January 15, 2020

Напомним, президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины по децентрализации власти 13 декабря.

В Европарламенте раскритиковали законопроект в части введения институтов перфектов. Евродепутаты отметили, что система префектов "не должна противостоять децентрализации и не должна быть направлена на создание вертикали власти.

В свою очередь руководители общин и эксперты по вопросам децентрализации власти и местного самоуправления заявляли о том, что докумен, предложенный Зеленским, содержит угрозы для местного самоуправления и демократии в целом.

Позже представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил о том, что президент направил в Верховную Раду новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.