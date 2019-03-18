Канада продлила военную миссию в Украине до 2022 года

Канада продлила срок пребывания миссии Вооруженных сил Канады "Объединитель" (UNIFIER) в Украине до конца марта 2022 года.

Как сообщается на сайте правительства Канады, о соответствующем решении объявили министр обороны Харджит Сингх Сейджан и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Важность продления пребывания в Украине тренировочной миссии канадской армии в Украине до конца марта 2022 года объясняется текущей ситуацией с безопасностью в регионе, несмотря на существенный прогресс в реформировании, который демонстрируют силы обороны и безопасности Украины.

Благодаря миссии "Объединитель" (UNIFIER) канадские вооруженные силы продолжат осуществлять военную подготовку и помогать в укреплении потенциала сил обороны и безопасности Украины.

Отмечается, что эта подготовка непосредственно помогает силам обороны и безопасности Украины поддерживать внутреннюю безопасность и территориальную целостность, способствуя региональной и международной стабильности.

Также сказано, что операция UNIFIER поддерживает более широкий порядок реформ Украины и способствует текущим усилиям Канады по укреплению демократии, прав человека и верховенства права в Украине.

"Сегодняшнее решение вновь подтверждает неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и нашу приверженность глобальной безопасности. Преданность Канады Украине однозначна и непоколебима. С продлением срока действия операции "Объединитель" мужчины и женщины наших канадских Вооруженных сил играют ключевую роль в содействии укреплению, развитию и модернизации потенциала сил обороны и безопасности Украины", - отметил Сейджан.

В свою очередь Фриланд отметила, что народ Украины знает, что может полагаться на Канаду.

"Операция "Объединитель" является неотъемлемой частью нашей многосторонней поддержки Украины. Мы неизменны в нашей преданности суверенитету и территориальной целостности Украины, поскольку это обеспечивает стабильное, демократическое и обеспеченное будущее. Именно по этой причине Канада также гордится, что проведет третью ежегодную конференцию по вопросу украинских реформ в июле этого года", - отметила она.

Кроме того, отмечается, что Канада предоставляет многопрофильную поддержку Украины (финансовую, гуманитарную, нелетальную военную), размер которой с января 2014 года в целом составляет более 750 млн канадских долларов.

С начала работы канадских инструкторов - с сентября 2015 года - удалось подготовить более 10 тыс. 800 украинских военнослужащих, добавили в правительстве Канады.