Канада выделит Украине средства для борьбы с дезинформацией во время выборов - Фриланд

Канада выделит средства на борьбу с дезинформацией во время выборов в Украине. Средства будут выделены как на президентские, так и парламентские выборы.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает Укринформ.

"Канада выделяет средства на осуществление инициатив для противодействия негативному влиянию дезинформации на украинские выборы, с целью поддержки избирательной реформы в Украине и повышение участия женщин в выборах", - сказала Фриланд.

Она не уточнила, о каких именно инициативах идет речь, но добавила, что Канада "будет всегда выступать в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности".

Напомним, ранее сообщалось, что Канада выделит 24 млн долларов на организацию мониторинга за выборами в Украине, достижения гендерного равенства и улучшения управления в стране.

ATR.ua

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