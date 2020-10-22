Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ. (фото, відео)

22 октября 2020, 16:47
 Политика Источник: Цензор.Нет

Кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський є громадянином Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, в мережу були викладені копії документів про наявність у Пальчевського російського громадянства.

Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ 01
Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ 02

Цю інформацію можна перевірити за допомогою запиту на сайті Федеральної податкової служби РФ. Отримана відповідь підтверджує існування паспорта Пальчевського в базі даних.

 

Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ 03

 

 

 

 

 

Источник: Цензор.Нет
 
 
 