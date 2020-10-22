Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ. (фото, відео)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, в мережу були викладені копії документів про наявність у Пальчевського російського громадянства.
Кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський є громадянином Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, в мережу були викладені копії документів про наявність у Пальчевського російського громадянства.
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