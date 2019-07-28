Кандидата від "Слуги народу" виключили з творчого об'єднання "Babylon'13" за "одіозну риторику"

"Останнім часом майбутній народний депутат партії "Слуга народу" Святослав Юраш публічно використовує одіозну риторику з приводу мовного закону України і реформ МОЗ України, що категорично не збігається з поглядами й цілями суспільного руху кінодокументалістів Babylon'13. З огляду на, що Babylon'13 має горизонтальну структуру, у ньому немає органу, який ухвалював би рішення про членство, як немає і формального членства, більшістю голосів учасників об'єднання Святослав Юраш був виключений з ком'юніті Babylon'13", - йдеться на сторінці "Babylon-13" у фейсбуці.

До посту прикріплено посилання на фрагмент програми VoxPopuli на телеканалі "ZIK" від 8 травня 2019 року, де Юраш каже, що будь-який "батіг" у процесі українізації сповільнить цей процес або зупинить його.

Об'єднання кінодокументалістів "Babylon'13" було засновано 30 листопада 2013 року. Юраш до нього приєднався 24 червня 2014 року.

Святослав Юраш - No27 у виборчому списку партії "Слуга народу", він буде наймолодшим депутатом у новому скликанні.

Це син директора Департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрія Юраша, який підтримував Петра Порошенка під час виборів.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" в партнерстві з Київською школою економіки планує провести освітній інтенсив для обраних від цієї партії народних депутатів України.