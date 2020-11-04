Кандидати в депутати і міністри складатимуть іспит з української мови

Кожен, хто у майбутньому претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен буде підтвердити своє знання державної мови на іспиті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

Як розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь, з 16 липня 2021 року набирає чинності норма закону, яка передбачає складання іспиту на володіння українською мовою для осіб, що претендують на посади в органах держвлади та місцевого самоврядування.

"Тобто всі ті, хто мають намір стати народними депутатами у наступному скликанні, хто захоче працювати міністром чи, скажімо, Уповноваженим із захисту державної мови, повинні підтвердити своє знання української мови на іспиті", - пояснив Тарас Кремінь.

"Якщо є намір претендувати на якісь посади, то або готуйтесь, тренуйтесь, наймайте вчителів, або вибачайте, як-то кажуть", - додав мовний омбудсмен.

Нагадаємо, Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року. Його співавтором є громадсько-політичний діяч Ігор Васюник.

Закон визначає особливості застосування державної мови у сферах культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, обслуговування споживачів та у інших галузях. Переважна більшість норм цього закону набули чинності з 16 липня 2019 року.

Львівський портал

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