Народный депутат Сергей Каплин вышел из фракции "Блок Петра Порошенко"

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает "ДС" со ссылкой на РБК-Украина.

"Согласно части 3 статьи 160 закона о Регламенте Верховной рады Украины, сообщаю о выходе из состава фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Каплина", - заявил он.

Как сообщала "ДС", 22 мая четыре депутата вышли из состава депутатской группы партии "Блок Петра Порошенко" - Светлана Залищук, Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Аркадий Корнацкий.