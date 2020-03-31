Карантин в Україні можуть продовжити до другої половини травня - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що карантин у країні через коронавірус може бути продовжений до другої половини травня.

Про це повідомляє Українська правда.

У суботу, 28 березня після ефіру на каналі ТРК Україна Аваков у коментарі журналісту припустив, що Україні "як мінімум два місяці доведеться перебувати, як всій Європі, в карантинному стані".

Уточнюючи, чи йде мова про два місяці з початку вже чинного карантину, або про додаткові два місці, Аваков сказав: "до другої половини травня, думаю".

Рішення про продовження карантину прийматиме не МВС, а уряд колегіально, з урахуванням епідемічного розвитку ситуації в країні на кінець граничного строку карантину - 24 квітня.

Нагадаємо, що у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу Кабмін продовжив карантин в Україні до 24 квітня 2020 року. Також уряд ввів режим надзвичайної ситуації у всій країні.

Згідно з даними МОЗ на 31 березня, в Україні зафіксовано 549 випадків інфікування коронавірусом. 13 осіб померли, 8 успішно пройшли курс лікування.