Кашне, запонки, сахарница ... за год Парубий получил 18 подарков

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий за 2016 год получил 18 подарков от зарубежных политиков, общественных деятелей, послов и иностранных делегаций.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос "Українських новин".

В частности, в мае 2016 года президент ПАСЕ Педро Аграмунт подарил Парубию фирменный галстук "Совет Европы" бордового цвета, маршалок Сената (верхняя палата парламента) Польши Станислав Карчевский - набор запонок и диск с композициями польского композитора Фредерика Шопена, а председатель Сейма Литвы Лорета Граужинене - шерстяное кашне.

В июне 2016 года президент Сената Генеральных Штатов Нидерландов Анке Брукерс-Кноль подарила спикеру еще одни запонки, в сентябре посол Китая в Украине Ду Вэй подарил керамическую вазу, а студенты Киевского национального университета имена Тараса Шевченко - сувенир с изображением здания университета.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо презентовал Парубию корзину из березовой коры, посол Румынии в Украине Кристиан-Леон Цуркан и маршалок Сената Польши Марек Кухчинский - книги-фотоальбомы.

Также стоит отметить спикера Сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса, который вручил Парубию подарочное издание Конституции Литвы и картину с изображением здания литовского Сейма.

В ноябре 2016 года президент Турции Тайип Эрдоган подарил Парубию сахарницу желтого цвета в османском стиле с крышкой в виде полумесяца.

Как известно, согласно действующему законодательству, стоимость подарков, полученных народными депутатами, оценивает специальная комиссия, которая принимает решение о возможности использования, месте и сроке их хранения.