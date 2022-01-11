Катастрофа МАУ: Україна та Канада вирішили разом добиватися виплат компенсацій

Україна та Канада разом добиватимуться справедливої компенсації від Ірану для родин жертв збитого в січні 2020 року літака МАУ.

Про це йшлося під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського із прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

"Домовилися разом вимагати справедливої компенсації сім'ям жертв катастрофи рейсу PS752, - зазначив Зеленський у своєму Twitter за підсумками переговорів.

Ще однією темою розмови була російська агресія. Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію з безпекою на Донбасі та на українських кордонах, а також розповів про кроки у межах різних переговорних форматів, які здійснюються для досягнення миру.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс за маршрутом Тегеран - Київ, був збитий у Тегерані одразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН та Великобританії.

У травні 2021 року канадський суд визнав терактом збиття літака МАУ під Тегераном.

Раніше повідомлялося, що Іран запропонував сплатити українським сім'ям загиблих у катастрофі МАУ компенсації у розмірі 150 000 доларів за кожного загиблого, проте Україна відкинула цю пропозицію.

Пізніше в Ірані заявили, що жодна українська сім'я не зверталася за компенсацією.