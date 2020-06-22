Катастрофа МН17: Єнін обговорив з послом Австралії прогрес у розслідуванні

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін провів зустріч з послом Австралії в Україні Мелісою О'Рурк, де вони обговорили прогрес у ході розслідування обставин збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН- 17.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"22 червня 2020 року заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін провів зустріч з послом Австралії в Україні Мелісою О'Рурк.

Співрозмовники відзначили прогрес у ході розслідування обставин збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 та обговорили окремі питання судових слухань, які щойно відновилися в Нідерландах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони також обговорили шляхи подальшого розширення всебічної двосторонньої співпраці, зокрема щодо обміну візитами високого рівня.

У свою чергу Меліса О'Рурк підкреслила непохитну підтримку Австралією територіальної цілісності та суверенітету України, у тому числі в рамках міжнародних організацій та в контексті продовження санкційної політики.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно- ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У Нідерландах 9 березня розпочався судовий процес у справі щодо катастрофи літака рейсу МН17.