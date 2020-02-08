Каждый офицер ВСУ должен знать английский язык - министр

Каждый офицер ВСУ должен знать английский язык. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает УНН.

"Каждый офицер должен знать английский язык, сержанты тоже. При этом это не для того, чтобы только для стандартов НАТО. Вообще нам нужно быть привлекательной армией для военнослужащих", - заявил министр.

Он также рассказал, что сегодня сотни военных проходят курсы английского языка за счет Минобороны.

Как сообщал УНН, Загороднюк собирается сделать военную службу более привлекательной для украинцев.