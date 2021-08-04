Хабар в 1 млн грн. НАБУ повідомило про підозру голові Харківської облради

Главі Харківської облради Артуру Товмасяну повідомили про підозру в отриманні 1,05 млн грн хабаря. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

За версією слідства, на початку 2021-го глава Харківської облради в змові зі своїм заступников вимагав та отримав 1,05 млн грн хабаря. За ці гроші вони обіцяли залишити на посаді директора одного комунального підприємства, яке засноване облрадою, пишуть в НАБУ.

Детективи стверджують, що чиновники протягом першого півріччя 2021-го отримали гроші чотирма траншами, в тому числі через посередника-адвоката.

Підозру Товмасяну оголошено за статтею про одержання хабаря в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК). Найсуворіша санкція статті - до чотирьох років в'язниці. Зараз вирішується питання про запобіжний захід голові Харківської облради.

На осінніх виборах 2020 го Твмасян був обраний до облради від партії Слуга народу.

22 липня 2021 детективи НАБУ повідомили заступнику Товмасян і його "спільникові-адвокату" про підозру в отриманні хабаря 1 млн грн.

За даними Слово і діло, у справі підозрюють заступника Товмасян Андрія Малиша, який представляє партію ОПЗЖ.

25 липня зама Товмасяна заарештували, 29 липня ZN.ua повідомляло, що він вийшов з СІЗО під заставу 4,7 млн грн.

26 липня Товмасян повідомив, що у справі проходили обшуки в облраді та за місцем його проживання.