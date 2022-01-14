Хакерську атаку на сайти українських відомств здійснили з Росії - урядові експерти

Урядові експерти доводять, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії. Повідомляє "Українська правда" з посиланням на сайт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Українські інтернет-ресурси від початку російської військової агресії атакуються уже не вперше і навіть не вдруге. Деякі кібератаки були настільки масовими, що увійшли у світові підручники для кіберфахівців.

А от такої масової атаки на держоргани не було давно. Припускаємо, що нинішня пов'язана з нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Днями Москва уже відновила військові навчання біля кордонів України. А хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців.

На російський слід вказує і хронологія поширення новини. Інформація спочатку з'явилась в соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки". А далі її активно поширили уже російські видання". - йде мова у повідомленні.

Зокрема, одним із перших о 4 ранку (за київським часом) про атаку повідомило російське провладне видання "РІА".

Урядові експерти пояснили, що використання чутливих тем з історії польсько- українських стосунків повинно було замаскувати слід російських хакерів.

Однак, текст польською містить стилістичні неточності та лексичні помилки, що підтвердили українським кіберфахівцям і польські колеги.

У центрі наголосили, що атаку на урядові портали України можна трактувати як один із прикладів російської агресії проти держави Україна. Відтак у центрі сподіваються на швидке накладення санкцій на російські структури, пов'язані з атакою.

Вони нагадали, що остання подібна хакерська атака на сайти українських громадських організацій та медіа трапилася після застосування українською армією безпілотників "Байрактар" проти російських бойовиків на Донбасі в жовтні 2021 року.

Крім того, урядові експерти наголосили, що особисті дані громадян України не було вкрадено та втрачено, усупереч повідомленню хакерів.

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