Харьковские пограничники поймали российского дипломата при попытке нелегального въезда в Украину

Украинские пограничники пресекли попытку попасть в наше государство российского дипломата, который объявлен персоной нон грата. Мужчина ехал поездом Москва-Харьков, сообщают в пресс-службе ГНСУ.

Сотрудники Харьковского пограничного отряда остановили гражданина РФ на пункте контроля "Харьков-пассажирский". По документам пограничники установили, что пассажир является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в Харькове. Вместе с тем данному лицу запрещен въезд в Украину до 2023 года.

"Гражданин не пропущен на территорию нашей страны и возвращен Российской Федерации", - отметили в пограничной службе.