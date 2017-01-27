Харьковский миллионер Ярославский жестко прокомментировал "компромиссы Пинчука"

Самый богатый харьковчанин, глава группы DCH Александр Ярославский во время Всемирного экономического форума в Давосе рассказал НВ, что он думает о скандальных статьях бизнесмена Виктора Пинчука в Wall Street Journal и на Украинской правде, в которых тот предложил искать компромисс с Россией.

"Я со статьей (в WSJ) не согласен", - сказал Ярославский.

Он призвал Пинчука быть честным во всем.

"Пинчук себя в статье (на УП) называет инженером. Он 20 лет занимался инженерией украинской политики и бизнеса - и наинженерил. Я не хочу, чтобы он или кто-то другой дальше занимался такой политикой. Уже назанимались - Крыма нет, Донбасса нет".

Также Ярославский призвал Пинчука помочь украинской экономике.

"Пинчук мог бы взять и поднять Южмаш. Продал бы полторы картины из своей коллекции, этого бы хватило на завод. Если бы это меня бы не касалось, я бы и комментарии не давал. Их политическая инженерия привела к тому, что я потерял предприятия. Не пришлось бы продавать, если бы такое не творилось в стране", - заявил Ярославский.

Напомним, 30 декабря 2016 года на страницах WSJ была опубликована колонка Пинчука под названием Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией, в которой бизнесмен призвал пожертвовать Крымом ради мира, временно снять с повестки дня усилия по евроинтеграции и сближению с НАТО.

Кроме того, Пинчук счел необходимым отказаться от попыток полностью взять территорию Донбасса под свой контроль и провести выборы чем скорее.

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев на страницах The Wall Street Journal ответил украинскому предпринимателю Виктору Пинчуку.

После этого Пинчук написал материал для Украинской правды, в котором заявил, что не ставит под вопрос украинский статус Крыма, также он отвергает все обвинения в якобы готовности "отдать" полуостров.

Служба безопасности Украины назначила семантико-текстуальную экспертизу высказываний Пинчука в колонке на страницах WSJ.