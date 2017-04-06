Хармс: голосование в ЕП по безвизу для Украины посылает сигнал, что "мы вместе"

Депутат Европейского парламента от Германии Ребекка Хармс прокомментировала положительное голосование в Европарламенте по вопросу о предоставлении Евросоюзом безвизового режима для украинцев, заявив, что такой шаг посылает мощный сигнал, что "мы вместе".

Об этом говорится в заявлении депутата Европарламента Ребекки Хармс.

По словам Хармс, либерализации визового режима для Украины обеспечит больше свободы и больше возможностей.

"Либерализация визового режима для Украины - это долгожданный и запоздалый шаг, который посылает мощный сигнал: мы вместе. Этот шаг отражает и опирается на желание многих украинцев, которые ориентированы на Запад, и будет способствовать укреплению отношений между гражданами ЕС и украинцами", - заявила она.

Хармс также отметила, что реформы, которые Украина сегодня внедряет, сильно впечатляют, особенно с учетом войны.

"Этот процесс перемен должен продолжаться... Тем не менее, изменения в закон о е-декларировании, которые теперь направлены на гражданское общество, не помогут достичь этого. Это только создаст больше недоверия", - заявила она.

Напомним, 6 апреля 2017 года Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

После голосования в Европарламенте украинский безвиз должны одобрить в Совете ЕС. Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.

На сайте ЕвроПравды опубликована статья с подробным описанием графика и позициями отдельных игроков ЕС.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в другой статье на ЕвроПравде: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Кроме того, на сайте ЕвроПравды опубликована статья, в которой изложены детали того, как будет работать безвизовый режим на практике.