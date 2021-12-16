Хочу вірити, що за спиною України жодних "тіньових" домовленостей між США та Росією не існує - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі у рамках саміту Східного партнерства провів брифінг для преси.

ZN.UA звертає увагу на основні тези глави української держави на брифінгу.

Про Нормандський формат:

"Ми за те, щоб переговори були у кількох форматах, ми підтверджуємо готовність до Нормандського формату, про це ми говорили з канцлером Німеччини та президентом Франції. Обговорювали конкретні кроки та деталі щодо зустрічі Нормандської четвірки. Маємо спільну позицію. Нам не потрібна зустріч заради зустрічі, потрібні результати, але все залежить лише від Росії. Якби все залежало від України - Норманді працювала б частіше та результативніше.

Про антиросійські санкції:

Багато країн та багато лідерів пропонують формат реагування на можливу ескалацію і лише після можливої ескалації вводити потужну санкційну політику щодо Росії. Ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика після, якщо чесно, нікого вже не цікавить. Нашу країну цікавить потужна санкційна політика до ескалації, і тоді можливої ескалації може і не бути. Такі сильні кроки можуть зупинити той військовий конфлікт на сході України, який триває вже 8 років. Я був досить наполегливий і мені здається, що ті аргументи, які я приводив, спрацювали. Подивимося на результат.

Про переговори з Росією:

Україна готова до будь-якого формату переговорів із Росією і ми відкрито про це заявляємо не вперше, але необхідно таке ж бажання зупинити війну з боку Російської Федерації.

Про ставлення Європи до України:

Я вам чесно скажу, я правильного ставлення до України від початку війни - не бачу. Була справді санкційна допомога на початку, була європейська підтримка. Багато європейських лідерів розуміли, що якщо впаде українська армія, завдяки якій ми змогли зберегти країну, то впадуть і їхні кордони. Нам допомагали і допомагають, і я безмежно за це вдячний, але в Європі повинні розуміти, що захищаючи нас, вони захищають і свої народи, які можуть бути в небезпеці.

Про переговори з Байденом:

Ми говорили відверто з президентом Байденом і він мене запевнив, що наш головний принцип - "Нічого про Україну, без України" неухильно дотримуватиметься.

Про можливі "тіньові" домовленості між США та Росією:

Я дуже хочу вірити в те, про що президент Байден говорив зі мною відкрито і прозоро, що він точно те саме доніс до президента Росії, і що жодних тіньових домовленостей у переговорах між США та Росією не існує, що нічого таємного не відбувається за спиною України. Це для нас дуже важливо. На це ми реагуватимемо публічно. Публічна реакція - головна зброя України. Якщо ми володітимемо тією чи іншою інформацією, ми обов'язково будемо про це публічно говорити.

Про тиск із боку США:

Тиску з боку США я не відчував. Якщо буде, обов'язково скажу. Ми всі знаємо, що з тиском дуже важко жити. Тиск треба збивати.

Про заяву канцлера Німеччини Шольца про відкриття "вікна діалогу" з Росією:

Достатньо холодно, щоб ось так відчиняти вікна. Якби канцлер Німеччини запитав мене, то оскільки ми є сусідами з Російською Федерацією, я б йому сказав, що спочатку треба з'ясувати, що за тим вікном. Сніг? Дощ? Чи раді тобі там? Але це суверенне право Німеччини - вести свій діалог, особливо щодо економічних питань. Ось наші вікна завжди відчинені для наших партнерів з Німеччини.

Про розмову з Шольцем щодо санкцій щодо "Північного потоку-2"

Це не так санкції, це просто сильний інструмент, який дозволяє говорити з Росією. І цей інструмент сьогодні перебуває у руках деяких лідерів Європи. Завдяки цьому інструменту багато питань з РФ могли б бути вирішені.

Про моніторинг виконання Мінських домовленостей на Донбасі:

Моніторинг виконання Мінських домовленостей без допуску представників ОБСЄ на непідконтрольні території неможливий.

Сьогодні, 15 грудня, Зеленський зустрівся у Брюсселі із Шольцем та Макроном . Учасники тристоронньої зустрічі закликали Росію повернутися до столу переговорів у Нормандському форматі.

Президент Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом . Серед іншого, сторони обговорили питання енергетичної безпеки.