Холодницкий анонсировал предъявление Довгому подозрения

Уголовное производство, в котором фигурирует нардеп от группы "Воля народа" Олесь Довгий, расследует Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины и прокуратура Киева, отметил глава САП Назар Холодницкий.

Холодницкий: Надеюсь, что прокуратура Киева, которая начинала это производство, под нашим процессуальным руководством завершит его как можно быстрее Фото: Назар Холодницький / Facebook

Народному депутату от группы "Воля народа" Олесю Довгому готовят сообщение о подозрении. Об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании соответствующих мер, которые мы также должны выбрать, учитывая решение ВР (Верховной Рады. - "ГОРДОН"). Я надеюсь, что прокуратура Киева, которая начинала это производство, под нашим процессуальным руководством завершит его как можно быстрее", - сказал он.

По информации Холодницкого, уголовное производство, фигурантом которого является Довгий, расследует его ведомство, Национальное антикоррупционное бюро Украины и прокуратура Киева.

11 июля Верховная Рада дала согласие на снятие с Довгого депутатской неприкосновенности.

19 июня 2017 года Холодницкий подписал представление о снятии неприкосновенности с нардепа Довгого в связи с делом о выделении земли в Киеве в 2007-2009 годах.